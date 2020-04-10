حملات مكبرة.. ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز و126 جوال دقيق و235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة ببني سويف

شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.





جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية ،برئاسة وصفى عبد الله،بشأن الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والصحة والطب البيطري،والتي أسفرت عن تحرير 26 محضر بواقع 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ،و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس،و3 محاضر للتوقف عن الإنتاج،و2 محضر للتصرف في حصة الدقيق،و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز ، ومحضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.





وأوضح المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ،أن الحملات تمكنت أيضا من من ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز،وعدد 126 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و325 عبوة مستلزمات طبية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث تم التحفظ على كميات الألبان وتحرير محضر وإحالة الواقعة.



