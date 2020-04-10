AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حملات مكبرة.. ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز و126 جوال دقيق و235 عبوة مستلزمات طبية مجهولة ببني سويف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:02 م
حملات مكبرة
حملات مكبرة
Advertisements
محمد عبد الحليم
شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية ،برئاسة وصفى عبد الله،بشأن الحملات التي تنفذها المديرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والصحة والطب البيطري،والتي أسفرت عن تحرير 26 محضر بواقع 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ،و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و3 محاضر لعدم وجود ميزان حساس،و3 محاضر للتوقف عن الإنتاج،و2 محضر للتصرف في حصة الدقيق،و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لتجميع أسطوانات بوتاجاز ، ومحضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين ،أن الحملات تمكنت أيضا من من ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز،وعدد 126 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و325 عبوة مستلزمات طبية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث تم التحفظ على كميات الألبان وتحرير محضر وإحالة الواقعة.

وأضاف وكيل التموين أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ،وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدوري على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات على أسواق بني سويف لمكافحة الغش وضبط الأسعار

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملة تموينية بـ بني سويف

ضبط 200 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملة تموينية ببني سويف

ضبط 900 كجم ألبان غير صالحة للاستهلاك بحملة تموين في بني سويف

ضبط 1.8 طن ألبان فاسدة في بني سويف

مصادرة 1800 كيلو ألبان فاسدة و15 طن دقيق مهربة بـ بني سويف

ترشيحاتنا

بعد فوات الأوان.. الصين تعلن قرارا جديدا ضد أطعمة أثارت غضب العالم

شاهد.. مخلوق بحري عجيب يضيئ شواطئ أستراليا.. فيديو وصور

ترشح للأوسكار.. عمر الشريف ضحى بفاتن حمامة من أجل العالمية

بدون مكياج.. لقاء الخميسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور