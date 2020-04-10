ولادك في الخير.. مبادرة لتوزيع شنط رمضان بقرية سنباط بالغربية

تحت عنوان "ولادك في الخير "، دشن شباب قرية سنباط بمركز زفتى التابع لمحافظة الغربية مبادرة " شنطة رمضان"، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا داخل القرية وتوفير كافة المستلزمات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.



وعقب تلاحم كافة الأهالي من خلال شباب القرية الذين لجأو إلي وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة منها بطريقة إيجابية من خلال تدشين أحد الجروبات الرسمية لاحتواء كافة الأزمات ومناقشة كافة التطورات وذلك تحت عنوان " جروب سنباط العام البيت الكبير.. سنباط الخير "، لبدء تنفيذ كافة المبادرات.



ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تمكن شباب قرية سنباط وبمساعدة أهالي القرية من توفير مايقرب من 600 شنطة رمضانية بقيمة مالية تقارب 200 ألف جنيه حتى الآن لتوفير كافة المستلزمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا.



وبالفعل بدأ المسؤولون عن إطلاق المبادرة في توزيع الشنطة الرمضانية وحصر كافة الأعداد لتغطية كافة الأسر الأكثر احتياجا وتقديم كافة المساعدة لهم خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا .

