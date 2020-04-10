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رياضة

حكايات المحترفين| عبد الستار صبري: مورينيو اضطهدني.. ورونالدو اتخذني مثلا أعلى

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:56 م
عبدالستار صبري وكريستيانو
عبدالستار صبري وكريستيانو رونالدو
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محمد السعيد
"حكايات المحترفين".. هي سلسلة يستعرضها موقع "صدى البلد"، عن أبرز وأصعب وأطرف المواقف التي واجهت اللاعبين المحترفين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا.

حكاية اليوم، تدور حول عبد الستار صبري أحد أبرز اللاعبين المصريين الذين خاضوا تجربة الاحتراف في أوروبا:

عبدالستار صبرى يروي قصة اضطهاده على يد مورينيو، وإعجاب رونالدو به:

مورينيو ظلمني كثيرا خلال فترة لعبي في فريق بنفيكا، ففي أول مؤتمر صحفي له عقب توليه القيادة الفنية للفريق، قال من العيب أن نجم الفريق من أفريقيا، يجب أن يكون النجوم برتغاليون من أجل مصلحة المنتخب.

مورينيو كان دائم الصدام معي من أول تمرين،  حاول تقييد حريتي في الملعب، وقام بتعديل مركزي.

في أحد المرات تعصب علي وبدأ ينهال بالشتائم علي، بسبب مخالفتي للتعليمات، أمسكت  بزجاجة الماء بعدها وألقتها نحوه.

اتجهت إلى رئيس النادي وقلت له، لأ أريد الاستمرار هنا، جوزيه مورينيو عنصري، أنه شخص يكره الأفارقة.

رونالدو أخبرني أنني مثله الأعلى:

كريستانو رونالدو كان أفضل لاعب صاعد في البرتغال خلال فترة لعبه مع فريق سبورتنج لشبونة، وقت أن كنت لاعبا في صفوف بنفيكا.

كنت ألعب مباراة أمام سبورتنج لشبونة وتألقت خلالها وأحرزت هدفا، في حين كان يجلس هو على دكة البدلاء، رغم وجود كشافين من نادي مانشستر يونايتد لمراقبته.

بعدها بيوم لعب رونالدو مباراة ودية أمام مانشستر يونايتد وتألق وسألوه هل تريد أن تصبح مثل جيجز، بيكهام، كانتونا، قال لهم لا، أريد أن أكون مثل عبدالستار صبري.
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