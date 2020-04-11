جامعة القاهرة في أسبوع.. مواجهة أزمة كورونا بمعهد الأورام والتصدي لها.. تقديم بروتوكول علاجي للوباء.. وتخصيص 20% من رواتب القيادات للعمالة غير المنتظمة

بدأت جامعة القاهرة أسبوعها، باتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على سلامة المواطنين والأطقم الطبية من أخطار فيروس كورونا بالمعهد القومي للأورام بعد اكتشاف 15حالة بين الممرضين والأطباء، كما شكلت لجنة فنية لمراجعة إجراءات الوقاية والتأكد من وضع وتنفيذ خطة محددة تتضمن طرق السلامة وخطوات مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت جامعة القاهرة، اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا بين الممرضين والأطباء بالمعهد القومى للأورام، بلغ عددها 15 حالة تم نقلها الى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وتم أخذ عينات من المخالطين لهم بالمعهد لتحليلها.

وأعلنت الجامعة عدة قرارات هامة بشأن المعهد القومي للأورام، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة المواطنين ضد أخطار فيروس كورونا المستجد، وبما تضمن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، وبالتوافق مع الخطة والدليل الإرشادي لمكافحة العدوى في مستشفيات جامعة القاهرة.

وصرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، أن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وأكد المتحدث الإعلامي أن الدكتور الخشت، شكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتتكون اللجنة من مجموعة من الأساتذة وعضو قانوني برئاسة الدكتورة نادية حافظ رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجى بكلية الطب

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن اللجنة تتولى ايضا التأكد من تطبيق المعهد خطة محددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالمعهد، تتضمن طرق التشخيص، وخطوات المواجهة، وتوزيع العمل بين الأطقم الطبية أثناء الجائحة، إلي جانب فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة في مجال مكافحة العدوى وضمان السلامة، والتوصية العاجلة بشأنها، والتأكد من تطبيق المعهد لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، وقرارات رئيس الجامعة في ذات الشأن، وطبقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في حدود الحد الأدنى الضروري للعمل.

وتتولى اللجنة الفنية تنفيذ المهام على أن ترفع تقارير متابعة دورية بعملها وكلما لزم الأمر، محددًا بها درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية المشار إليها، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما تراه من توصيات.

فتح التحقيق حول إصابة 17 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام

وفي نفس اليوم السبت الماضي،، قررت جامعة القاهرة، فتح تحقيق حول إصابة ١٧ شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.

وقال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة، قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

وقف العمل بمعهد الأورام لحين إنتهاء من أعمال التطهير والتعقيم

وأكد علم الدين، علي أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط السبت، وذلك مراعاة لظروف مرضي الأورام، علي أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يجري بعد ذلك تعقيمة يوميًا وفق المعدلات المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما تستلزمه الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح علم الدين، أنه فور الإنتهاء من التعقيم ستتولي إدارة المعهد القومي للأورام توفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، واتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وأكد الدكتور علم الدين، أن المرضى المحجوزين بالمعهد يتلقون كافة الرعاية الطبية، والأقسام الداخلية والعمليات تعمل بكفاءة عالية وفقا لخطة العمل دون أي مشكلات وتتخذ معهم كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تكفلت الجامعة بعمل كل الفحوصات والمسحات والتحليلات الطبية اللازمة لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى بالمعهد ومستشفيات القصر العيني على نفقاتها، وذلك بعد اكتشاف ١٧ إصابة بفيروس كورونا داخل المعهد، واتخاذ ما يلزم طبيا في ضوء نتائج الفحوصات والمسحات المشار إليها.

وقال الدكتور علم الدين، إن الجامعة لن تدخر جهدا من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على كافة أعضاء المنظومة الطبية والعاملين والمرضى المترددين بالمعهد القومي للأورام، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق مع المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه الأطقم، بالإضافة إلى مراجعة سجلات المرضى ضمن إجراءات الترصد والمتابعة.

وأشار علم الدين، إلي المعهد القومي للأورام سيقوم بتوفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، و اتخاذ ما يلزم فورا لعمل فحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد.

سلامة جميع مرضى المعهد من فيروس كورونا

وأكدت الجامعة على أن العمل مستمر داخل المعهد للمرضي المحجوزين حيث هناك 60 مريضًا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية وتم التحليل لهم من فيروس كورونا وجاءت جميعها سلبية، وتقوم الطواقم الطبية على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل وسيعود مرة أخري بعد الوقف المؤقت للتعقيم، على أن يقتصر عمل العيادات الخارجية على الحالات الطارئة والعاجلة فقط.

تخصيص مستشفى الشيخ زايد لعزل مصابي الجامعة بـ "كورونا" وعلاجهم

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق النهائي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس أثناء زيارتها إلى إيطاليا، وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي كان قد توصل مع وزيرة الصحة إلى القرار أثناء اجتماع مجلس الوزراء الماضي، على أن تتولى جامعة القاهرة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر التابعة لوزارة الصحة، كمستشفى عزل وعلاج لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة، والحالات التي تكتشف بمستشفيات جامعة القاهرة، حال إصابة أي منهم - لا قدر الله - بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رفع كفاءة المستشفى طبقًا للكود الخاص بالعزل في وزارة الصحة المصرية، ورفع كفاءتها العامة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن لجنة الإدارة الطبية لمستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، ستتم من خلال أطقم طبية تابعة لكلية طب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب، وذلك طبقًا للمعايير المعمول بها بمستشفيات الجامعة ووزارة الصحة، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة وتسهيل مهمتهم في تجهيز المستشفى، بحيث تصبح صالحة لاستقبال الحالات المصابة في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الجامعة جهزت مجموعة من الطواقم الطبية المتخصصة لدعم مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في تخصصات: الأشعة التشخيصية والتداخلية، وطب الحالات الحرجة، والأمراض الصدرية، والأمراض المتوطنة، والأمراض الباطنة، والباثولوجية الإكلينيكية والكيميائية.

وأضاف الدكتور الخشت، أن كلية طب قصر العينى بها كوادر طبية مجهزة لخدمة باقي المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأنه تم حصر جميع الأطباء المدربين على أجهزة التنفس الصناعي والرعايات المركزة بالمستشفيات وبلغ عددهم أكثر من 350 طبيبًا ما بين مدرس ومدرس مساعد وأطباء مقيمين، كما تم فتح باب التطوع لطلاب كلية طب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة، وطلاب السنة النهائية بكلية تمريض للمساعدة في تنفيذ الخطة الشاملة للجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، كما يجرى الآن تدريب حوالي 900 طبيب امتياز و 100 من كوادر التمريض.

الفريق البحثي يقر مبدئيا بروتوكولا علاجيا لاستخدامه مع المصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفريق البحثي الرئيسي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة في هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البروتوكول العلاجي توصل إليه الدكتور أحمد الداروتي الأستاذ بكلية طب قصر العيني.

وذكرت الدكتور امنية خليل رئيس الفريق، ود. نيفين سليمان نائب رئيس الفريق، أن البروتوكول تم إبلاغه لوزارة الصحة وجاري اتخاذ إجراءات عرضه على اللجنة العلمية لڤيروس كورونا بوزارة الصحة للدراسة والتحقق ومعرفة mechanism of action للدوائيين والأسس العلمية للبروتوكول المقترح ومدي فاعليته طبقا للمعلومات الطبية المتوفرة حتي الآن عن كيفية حدوث الالتهابات والمضاعفات الناجمة عن الإصابة. ولا يمكن الجزم بفاعلية البروتوكول الا بعد انتهاء لجنة وزارة الصحة من فحصه واختباره وتطبيقه.

وقال الدكتور الداروتي إن العلاج يتضمن استخدام عقارين أحدهما يعمل على تقليل تكاثر الفيروس والآخر يحفز الجهاز المناعي المقاوم للفيروس، مشيرًا إلى أن تأثير العقارين في مقاومة الفيروس يعتمد على طرق متعددة ومتكاملة مما يسهم في تخفيف وطأة الالتهابات الناجمة عن الاصابة وبخاصة التهابات الرئة و الذي من المتوقع أن يسهم في تحسن الحالة الصحية للمرضى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شكل 5 فرق بحثية من كليات العلوم والطب والصيدلة والمعهد القومي للأورام والطب البيطري، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضم هذه الفرق أكثر من 25 عالمًا وباحثًا من أساتذة جامعة القاهرة في مختلف التخصصات لاكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، وصدر بالفعل بحثان من جامعة القاهرة للدكتور عبده الفقي الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء الحيوية بكلية العلوم، حول (اعادة استعمال مضاد (HCV) ومثبطات النوكليوتيدات ضد COVID-19) وتم نشر البحث في مجلة علوم الحياة الدولية Life Sciences ، وبحث آخر حول (التنبؤ بمكان الإرتباط بين بروتين spike الخاص بكورونا المستجد والمستقبل الخلوي GRP78)، ونشر في مجلة Journal of Infection الدولية.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تشكيل غرفة عمليات، برئاسته، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في ضوء تطورات وتداعيات مكافحة الفيروس، موضحًا أن غرفة العمليات تختص بضمان تنفيذ سياسة الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا في جامعة القاهرة، وضمان تطبيق السياسات المتعلقة بها بكليات ومعاهد وإدارت الجامعة ومرافقها الطبية المتعلقة بمكافحة العدوى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من مهام غرفة العمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، التنسيق مع وزارة الصحة ومختلف جهات الدولة بشأن جهود مكافحة الفيروس، وتقديم الدعم الضروري لها من الأطقم الطبية المتخصصة إذا ما استلزم الأمر، وإنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الأزمة يستقي بياناته من مختلف مرافق الجامعة، وبما يسهل من تنفيذ وفعالية الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والحد من أخطاره.

غرفة عمليات من الجامعة لإدارة مستجدات فيروس كورونا

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ستعمل على تذليل ما يعترض الأطقم الطبية من عقبات تؤثر في فعالية مهامهم في مكافحة الفيروس، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، وتقرير الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعزيز وسائل الوقاية، واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين بجامعة القاهرة من أخطار الفيروس، واتخاذ القرارات بشأن المستجدات والطوارئ والمخاطر التي قد تنشأ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضم غرفة عمليات إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في عضويتها كل من: الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أمنية خليل عميد كلية الصيدلة، والدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الأسنان، والدكتور أحمد طه المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة أمينًا للجنة ، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبوالريش الياباني، و الدكتورة منى كمال الغمراوي مدير مستشفى أبو الريش بالمنيرة، والدكتور ريم عماد مدير مستشفى معهد الأورام، والدكتور خالد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور فؤاد زامل مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد(الفرنساوي)، والدكتور مدحت هريدي مدير مستشفى الطلبة. ومديرة الشؤون الوقائية.

تخصيص 20% راتب رئيس الجامعة والنواب والعمداء لمدة 3 شهور لصالح العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تمت الموافقة على التبرع ب 20% من راتبه، ورواتب النواب وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وسائر أعضاء مجلس الجامعة، ومجالس شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، ومديري المراكز ونوابهم، لمدة 3 أشهر، كمساهمة وتشجيع على التبرع للعمالة غير المنتظمة وصندوق تحيا مصر على رقم حساب 037037 في جميع البنوك المصرية، وذلك للمساهمة المالية للعبور بالمرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن الجامعة بها 27 كلية ومعهدا و 167 مركزًا.

ودعا الدكتور محمد الخشت، أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتبرع الاختياري بنفس النسبة أو في حدود استطاعتهم من مرتباتهم، كما دعا الطلاب اختياريًا للتبرع من مصروفهم أو من رواتبهم لمن يعمل منهم، لمساعدة العمالة غير المنتظمة والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، رسالة شكر وتقدير الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة وقياداتها والقائد الأعلى للبلاد والأطقم الطبية والتمريض التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا بتكاتف الجميع.