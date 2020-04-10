AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

كورونا فيروس.. خطيب المسجد الحرام يوضح حكمة الله فى هذا البلاء.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:51 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن ينزل بهم طيب الشدة والضر ليلجأوا إلى توحيده.

اقرأ أيضًا..
وأوضح «غزاوي » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن الله الباري جل جلاله خلق المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو، وفضل بعضها على بعض من أماكن وأزمان، وأشخاص وأحوال، وسلط بعض مخلوقاته على بعض، وقهرها بها، وإليه المرجع والمآب.

وأضاف: أن الله يستعتب عباده ويخوفهم بالآيات ليتعظوا ويعودوا إليه فعندما تأتي النذر وتدلهم الخطوب وتشتد الكروب تكون للعبد يقظة عجيبة وإفاقة عظيمة، حين يتبين له أنه قد بعد عن ربه وفرط في حقه، وأسرف على نفسه، وأنه بحاجة إلى رحمة مولاه، فيشتاق إلى سعادة ليس بعدها شقاء، فيرجع إلى رشده.

وتابع: ينبغي لهذه اليقظة أن تتبعها بصيرة ومحاسبة وتوبة، فالعاقل إذا ذكر تذكر، وإذا وعظ اتعظ، ويكون دائمًا مستشعرا نعمة الله عليه، وخائفًا مقامه فيستدفع البلاء بتقوى الله، ويستجلب رحمة الله تعالى بطاعته والتزام هداه، هكذا تداوم الغفلة باليقظة، فنعوذ بالله من رقدة الغافلين، ومن سكرة العامين، ومن إعراض المستكبرين.

وأشار إلى أنه في زمن الوباء والشدائد يستشعر المؤمن عظمة الخالق العظيم، ويتوكل على العزيز الرحيم، فالقلوب كلها بيد علام الغيوب، الذي له الكمال المطلق والمنزه عن النقائص والعيوب، فمن أقبل عليه وحده أصاب، ومن أقبل على غيره فقد خاب.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبدالمعز: التشاؤم من الأيام حرام

كورونا انتشر بسبب فعل نهى عنه رسول الله ويستهين به الكثيرون

حكم زيادة الأجرة بحجة قلة الركاب بعد تأجيل الدراسة.. البحوث الإسلامية تحذر السائقين

عن فيروس كورونا.. خطيب المسجد النبوي: الله يستعتبكم به ويعظكم فأرضوه وتوبوا إليه

أشعر دائمًا بأن أحد أبنائي سيحدث له مكروه فماذا أفعل ؟ أمين الفتوى يجيب

عند نزول البلاء عليكم بالحسنات الماحيات والجلوس في البيت.. النجاة والسلامة تكون بـ3 أمور

ترشيحاتنا

كوارث 2020.. إعصار مدمر يجتاح عدة مناطق.. فيديو

لقاح لـ كورونا.. الصحة العالمية توافق على تجربة روسية ضد الفيروس القاتل

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

أخبار الرياضة.. 5 لاعبين خارج الأهلي بأمر فايلر.. والجبلاية تتمسك باستكمال الدوري

سارة درزاوى تنعى والد الفنان على ربيع

حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق

سياحة الأقصر تقدم هدايا للأجانب بالمدينة وتتابع حالتهم..صور