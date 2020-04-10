تايلاند تلجأ لحيلة جديدة لحماية حديث الولادة من كورونا.. صور

لم يعتق الفيروس التاجي كورونا كبير أو صغير ولم يفرق بين كهل وحديث الولادة، فعلى مدار الفترة الماضية سجل عدد من الوفيات كان ضحيتها اطفال من ضمنهم حديثي الولادة، الذين يلتقطون الفيروس مع أول لحظات بهم في الدنيا، أو شكوك العلماء بأن هذا الفيروس قد ينتقل من الأم إذا كانت مصابة إلى جنينها.





وللخروج من الاحتمال الأول وهو انتقال الفيروس إلى حديثي الولادة من خلال العدوى عن طريق الأطباء أو طاقم التمريض، اتجهت تايلاند لحيلة للتغلب على هذا الافتراض، وهي ماسكات مبتكرة للأطفال،بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".





فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لرضع وقد غطي رأسهم ووجوههم بالكامل بغطاء بلاستيكي مقوى، يتم تلبيسه بالرأس ويغطي الوجه فور ولادتهم، وكانت تلك الصور في جناح الولادة في مستشفى "برارام 9" في العاصمة بانكوك.





وكانت أعداد المصابين باليروس التاجي كورونا "كوفيد -19 " في تايلاند قد وصلت لـ 2473 مصابا، و33 حالة وفاة.