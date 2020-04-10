محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، اصطفاف معدات وأجهزة التطهير التابعة للمحافظة وذلك للتأكد من جاهزية العناصر والمعدات والأطقم الفنية المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالمحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد .





وأكد اللواء عادل الغضبان أن الدولة وفرت مختلف المعدات وأجهزة التطهير والأطقم الفنية فى مختلف القطاعات للحد من انتشار الفيروس المستجد ومواجهة تداعياته فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة .



