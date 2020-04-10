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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، اصطفاف معدات وأجهزة التطهير التابعة للمحافظة وذلك للتأكد من  جاهزية العناصر والمعدات والأطقم الفنية المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالمحافظة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد .

وأكد اللواء عادل الغضبان أن الدولة وفرت مختلف المعدات وأجهزة التطهير والأطقم الفنية فى مختلف القطاعات للحد من انتشار الفيروس المستجد ومواجهة تداعياته فى إطار الخطة الشاملة التى تنفذها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة .

ولفت إلي أن الدولة دفعت بعدد من المعدات وأجهزة التعقيم والتطهير بكل المحافظات لدعمها فى القيام بحملات التطهير المكثفة فى كل الأنحاء ، مشيرا أن محافظة بورسعيد تقوم بحملات تطهير مكثفة على مدار اليوم فى كل الأحياء والمؤسسات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية والطرق والشوارع بنطاق المحافظة ، تحت إشراف اللواء محمد عامر المستشار الفنى للمحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للحد من الوباء الحالى والحفاظ على سلامة وصحة المواطن .
محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير
محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير
محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف معدات وأجهزة التطهير
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