حقيقة تقديم الكاف دعما للاتحادات الأهلية





كان مسؤولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ ومباراتي نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد البيضاوي والزمالك مع الرجاء المغربي.







قال شطة لـ صدى البلد: "لا أظن أن الكاف لديه المبالغ اللازمة لدعم الأندية الأفريقية فى ظل الأزمة الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى القارة السمراء" .





يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، أعلن عن مساعدة الأندية التي تنافس في كأس ليبرتادوريس وكأس سودأمريكانا ماليا.





وقرر الاتحاد حصول الأندية المشاركة في البطولتين، مقدما على 60% من مكافآت المشاركة للتغلب على آثار توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتوقف النشاط الكروي في أمريكا الجنوبية بسبب تفشي وباء كورونا في القارة.



وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا في نوفمبر المقبل.

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حقيقة تقديم الكاف دعما إلى الاتحادات الأهلية فى القارة السمراء من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.