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فن

محمد شاكر يقترب من نصف مليون مشاهدة بـ خلصت القصة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:13 م
محمد فاصل
محمد فاصل
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محمد نحلة
اقترب المطرب محمد شاكر من النصف مليون مشاهدة بأغنية "خلصت القصة" بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "ناطر .. بعد مرة قلك روح .. الظاهر حابب تترك بعد جروح .. خايف اخسر باقي روحي معاك .. أسف مش كل ليلة بلاقي روح .. مش باقي مطرح فيا تجرح .. مني ميت ولا عم عيش .. كل تكي مشتاق للضحكة .. ما بتعرف اديش".


أغنية "خلصت القصة" كلمات زياد جديد، ألحان شادي جارور، وتوزيع موسيقي روا حمدار، وميكس وديجيتال ماسترينج :" روجير ابي اكيل.


يذكر أن أبرز أعمال محمد فضل شاكر، أغنية "لما تحن"، و"انا يا جروحي"، و"جرعة جرأه"، و"من هلأ"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.
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