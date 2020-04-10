أحمد ناجي: بيراميدز الأجدر بالفوز بالبطولة الأفريقية هذا العام





وخلال استضافته في لقاء تليفزيوني، قال ناجي تعليقا على حظوظ الأندية المصرية الثلاثة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية، إن الأهلي والزمالك فرصة التتويج بالبطولة موجودة ولكن هناك منافسة شرسة من باقي الأندية التي تتطلع للتتويج.





مدرب حراس الفراعنة السابق أوضح أن بيراميدز هو الفريق الأفضل في كأس الكونفدرالية والأقوى بين الأندية الأربعة المشاركة في الدور نصف النهائي، ويراه الأكثر حظا لحصد لقب البطولة القارية بفضل المجموعة الرائعة من اللاعبين والإمكانيات المتاحة، كما أنه قدم أفضل المباريات طوال مشوار البطولة، متمنيا أن يكون لقبي دوري الأبطال والكونفدرالية، مصريين هذا الموسم.

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحة، ومدرب منتخب مصر السابق، إن فريق بيراميدز هو الأقدر والأوفر حظا بالتتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الحالية هذا العام، خاصة وأنه فريق قوي للغاية.