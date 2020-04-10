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محافظات

قدم شكوتك للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بهذه الطريقة.. خدمات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تعمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية في البحيرة، جاهدة على التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة فى حل المشاكل التى يعانوا منها فى جميع القطاعات بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأعلنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة المهندسة سلوى زكى، أنه فى إطار التواصل مع المواطنين والاستجابة لجميع الشكاوى فى شتى القطاعات عن التواصل فى حالة وجود أى شكوى يمكن الاتصال بالآتى من القطاعات الخدمية.

-الاتصال فى قطاع الكهرباء مع  كرم النافع - نائب رئيس المدينة (ت  ٠١٢٠٠٠٤٤٠١٨ )  والمهندسة سماح الخدرجى - المهندسة المسئولة عن أعمال الكهرباء (ت ٠١٢٨٦٥٠١٩٧٧) و محمد أبو أحمد - الفنى المسئول عن أعمال الكهرباء (ت ٠١٢٨٦٥٤٠٠٥٤)

- وفى قطاع النظافة يرجى التواصل مع  أحمد أبو عرب - مدير المرافق ( ت ٠١٢٢١٣٧٧٩٧٥) فى الفترة الصباحية و عبد المنعم ذكريا (ت ٠١٢٢٤٩٦٠١٣٤) فترة مسائية .

- فى حالى الشكاوى الخاصة بالصرف الصحى او أغطية الصرف أو البلاعات او صفايات المطر يرجى التواصل مع محمود حمادة - مدير شبكات الصرف الصحى بالمحمودية ( ت ٠١٢٢٦٥٨٠٤٥١)  وسامى شرف - مدير ادارة الأزمات بالوحدة المحلية ( ت ٠١٢٠٦٧٣١١٥٦) و أحمد أبو عرب - مدير المرافق .

- فى حالة الشكاوى من تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار أو مشكلة بالمنطقة يرجى التواصل مع كل نائب رئيس مدينة بمنطقته والموزعة كالأتى : 
- منطقة المحمودية القديمة المهندس عزت قنديل - نائب رئيس المدينة (ت٠١٠٦٣٢٧٨٩٩٣) .

 - منطقة المنشية  كمال الشاعر - نائب رئيس المدينة(ت ٠١٠٦٦٢٣٧٦٥٤ ) 
- منطقة الكوادى والسبيل أشجان أبو أحمد - نائب رئيس المدينة (ت ٠١٢٨٦٤٤٣٨٨٦ ) 
- منطقة الزهور طارق النحال - نائب رئيس المدينة  ( ت ٠١٢٨٢٤٢٤٥٩٣ )

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