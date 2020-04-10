إزالة 90 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تمت إزالة ٩٠ حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة ٢ فدان و١ قيراط و٣ سهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من ١٧ مارس حتى ٩ ابريل ٢٠٢٠، وذلك بداية تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





ووجه المحافظ بتشكيل لجان متابعة ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الإدارات الهندسية ومديرى الاملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، خاصة فى اوقات الحظر والتعامل معاها بكل حزم وتنفيذ الازاله الفورية فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابه العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.





كما أصدر محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم ( 8 لسنه 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعه والإدارات التابعه له والأجهزة التنفيذية التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالفين ، والإزالة للأعمال المخالفه في مهدها وفور الشروع في تنفيذها علي نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها ، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفه، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الازاله من المخالفين بالطريق الإداري مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية في هذا الشأن.





وأشار المحافظ إلى أنه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ٢ قيراط كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ١٣ قيراط و١١ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ٣قيراط و ٨ سهم.





وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ١٠ قيراط كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة حالات تعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ٢ قيراط و١٢ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ١١ سهم وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بإزالة حالات التعدى على الاراضى الزراعية بنطاق المركز ووحداتة المحلية بمساحة ١٧ قيراط و٩ سهم.





فيما تستمر الاجهزه التنفيذيه فى تنفيذ الحملات المكبرة بالتنسيق مع قوات الامن لازاله التعديات المخالفه على الاراضى الزراعية واملاك الدوله بنطاق المحافظة وفرض سياده القانون