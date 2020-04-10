عبر الفيديو كونفرانس.. الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة توعوية لمواجهة الكورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة لما لها من فوائد كثيرة، حيث أنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية مشيرا إلي ضرورة الانتظام في ممارستها لتقوية عضلة القلب وتحسين عملها بجانب تقوية جهاز المناعة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم تنفيذ ندوة بعنوان ( الرياضة والكورونا) أونلاين بنظام الفيديو كونفرانس بالتنسيق مع الدكتور عباده الجزار معاون وزير الشباب والرياضة للتطوير والدراسات الفنيه وتقديم الدكتور مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الزقازيق وبمشاركة العديد من المحافظات للتعريف بفوائد ممارسة التمارين الرياضه في المنزل وأثرها الإيجابي علي الوقاية من العديد من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد.





وخلال الندوة أكد عميد كلية التربية الرياضية أن الرياضة لها دور كبير في حماية ووقاية المواطنين بمختلف أعمارهم السنية بجانب زيادة مستويات المناعة وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم باعتباره الخط الدفاعي الأول ضد الإصابة بالأمراض والفيروسات المعدية.





وأشار عميد كلية التربية الرياضية إلي أهمية ممارسة الرياضة بالمنزل في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد وحظر التجوال وقال أن الرياضة تعمل علي زيادة افراز هرمون السعادة الذي يمد الإنسان بقدر كبير من الثقه بالنفس ويقلل من شعور الإحباط والاكتئاب والتوتر وبالتالي ترتفع مستويات المناعة بالجسم فيصبح قادرا على مقاومة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وأضاف أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في تكسير كرات الدم الحمراء في الدم وبالتالي تقل قدره الفرد علي مقاومته لضعف مستويات المناعة بالجسم.





وخلال المحاضرة قدم للمواطنين بعض النصائح كالاهتمام بالنظافة الشخصية وترك مسافة كافية والبعد عن التجمعات واستخدام المطهرات والكحول وتجنب الخروج من المنزل الا للضرورة كما قدم الشكر للجهاز التنفيذي لما يقوم به من اعمال التطهير والتعقيم للمنشات الخدميه والشوارع والقري بجانب الدور التوعوي للمواطنين.





وناشد الجميع صغارا وكبارا توجيه أوقات فراغهم لممارسة الرياضة بجانب تناول الأغذية الصحية كما طالب الاباء بالقيام بدورهم التوعوي لأبنائهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.