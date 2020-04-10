اتحاد السلة يقرر صرف 10 آلاف جنيه لكل مناطق الاتحاد

قرر مجلس الإدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، دعم كل منطقة من مناطق الاتحاد المختلفة في الجمهورية بمبلغ 10 آلاف جنيه من أجل المساهمة في شراء معدات وأدوات النظافة والتطهير الخاصة بفيروس كورونا من أجل تعقيم المقرات للحد من انتشار الفيروس.



جاء ذلك عقب عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري اجتماعه الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادي التجمعات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.



