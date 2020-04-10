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رياضة

اتحاد السلة يقرر صرف 10 آلاف جنيه لكل مناطق الاتحاد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:00 م
مجدي ابوفريخه
مجدي ابوفريخه
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عبدالله هشام
قرر مجلس الإدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، دعم كل منطقة من مناطق الاتحاد المختلفة في الجمهورية بمبلغ 10 آلاف جنيه من أجل المساهمة في شراء معدات وأدوات النظافة والتطهير الخاصة بفيروس كورونا من أجل تعقيم المقرات للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك عقب عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري اجتماعه الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادي التجمعات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس الإدارة آخر تطورات الوضع العام في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات العمرية والتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باستمرار للتناقش حول مستقبل النشاط الرياضي بجانب متابعة آخر تطورات اللاعبين المصريين العالقين في الخارج بسبب غلق المجال الجوي.
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