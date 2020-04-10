فرج عامر يكشف أسباب إقالة المدير المالى لنادى سموحة

قال المهندس محمد فرج عامر أن أسباب إقالة المدير المالى لنادى سموحة تعود إلى عدم التزامه بتنقيذ تعليمات مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادى، بدفع رواتب العاملين والمدربين الأقل دخلا أولا وإصراره على دفع رواتب الأعلى راتبا بدون مبرر.





واضاف فرج عامر : على الرغم من التنبيه عليه عشرات المرات بالالتزام بقواعد العمل، إضافة إلى معاملته للعاملين بطريقة فظة وغير لائقة مما أدى لتذمرهم وكثرة شكواهم من طريقته فى التعامل.





وأكمل فرج عامر : " سموحة لا يظلم أحدا وفى نفس الوقت لا يسكت على خطأ أيا كان من يرتكبه وسوف نسرد التفاصيل فى وقت لاحق ونتحدى من يثبت عكس ذلك".



