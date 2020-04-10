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أخبار البلد

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:08 م
صدى البلد
تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته بأحد المواقع الإنشائية، حيث تفقد توزيع الكمامات بنفسه على العمال دون ترتيب مسبق أو موكب.

واصطف العمال على مقربة من سيارة الرئيس أثناء توزيع الكمامات على العمال، من زاوية جديدة.

وأمر الرئيس بتوزيع الكمامات على العمال بعدما مر بسيارته على كوبري تحت الإنشاء ولاحظ أنهم لا يرتدون الكمامات فأوقف سيارته فوق الكوبري ووجه بتوزيع الكمامات عليهم وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وانفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد مسئولى المشروعات القومية خلال جولة تفقد له ظهر أمس  لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

وجاء انفعال الرئيس السيسي على أحد المسئولين عن المشروعات القومية بسبب حرصه على سلامة العمال البسطاء الذين يعملون في أحد المشروعات القومية تحت الإنشاء.
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