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أخبار العالم

خوفا من موجة ثانية لضحايا كورونا .. إيطاليا تعتزم اتخاذ هذا القرار

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:01 م
إيطاليا تعتزم اتخاذ
إيطاليا تعتزم اتخاذ هذا القرار
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شيماء مصطفى
تستعد إيطاليا لتمديد فترة الإغلاق في البلاد حتى شهر مايو المقبل لتفادي ظهور موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المتوقع أن يمدد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي معظم إجراءات الإغلاق الصارمة في البلاد حتى 3 مايو المقبل.

وهناك توقعت بأن إيطاليا من المحتمل أن تظل في حالة إغلاق حتى أوائل مايو، بينما تظل بريطانيا مغلقة لفترة أطول من ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن عدد حالات الإصابة في إيطاليا قبل أسبوعين  تجاوز الأرقام الموجودة حاليًا في المملكة المتحدة.

وتسجل بريطانيا حاليا أكثر من 65 ألف حالة إصابة بكورونا، فيما أعلنت إيطاليا عن تسجيل 69 ألف إصابة في 24 مارس الماضي.

وفرض كونتي أول إغلاق بالبلاد في 9 مارس الماضي، مبدئيًا حتى 3 أبريل، ثم تم تمديد الإجراءات بالفعل حتى 13 أبريل.

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