AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحالف الإيسيسكو يطلق مبادرة جديدة لمواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:43 م
الايسيسكو
الايسيسكو
Advertisements
ميـــس رضــا

تبذل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جهودا كبيرة ومكثفة للمساهمة في مواجهة انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد 19)، منذ بدء انتشار الفيروس في أنحاء العالم.


و أطلقت عددا من المبادرات العملية الهادفة في مجالات اختصاصها، وتتويجا لهذا العمل المتواصل شرعت الإيسيسكو في بناء تحالف دولي للتصدي لجائحة كورونا، وإزالة آثارها السلبية الحالية والمستقبلية على العالم الإسلامي.


وقد لاقت فكرة "تحالف الإيسيسكو للتصدي لجائحة كورونا" ترحيبا وقبولا من منظمات دولية معتبرة، ومؤسسات عالمية لها مكانتها، أكدت جميعها الانضمام إلى التحالف ودعمه ماديا ولوجيستيا لتحقيق أهدافه النبيلة، ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تفشي الفيروس، والحد من آثاره السلبية وتجاوز هذه الأزمة.


ويشمل التحالف مشاريع ميدانية وبرامج تنفيذية، وبناء خطط استراتيجية استشرافية للعالم الإسلامي، وصندوقًا لجمع التبرعات، في ظل التحديات التي تواجهها دول العالم الإسلامي خلال جائحة كورونا وما بعدها.


وتدعو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني بها، والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والشركات التنموية والجهات المانحة والبنوك إلى الانضمام للتحالف، ليكونوا شركاء للإيسيسكو في تحقيق أهدافه، ودعم التحالف الذي يجسد التكافل والوحدة الدولية في مواجهة هذه الأزمة الشديدة.


وتمثل مبادرة الإيسيسكو لبناء تحالف للتصدي لجائحة كورونا حلقة في سلسلة من الجهود والمبادرات، التي أطلقتها المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوز انعكاسات جائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس، من أبرزها رصد جائزة الإيسيسكو التقديرية لتشجيع البحث العلمي بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجا ناجعا أو لقاحا واقيا من فيروس كورونا المستجد، وقد لقيت هذه المبادرة صدى دوليا واسعا وإشادة كبيرة من المجتمع الدولي.


وأطلقت المنظمة مبادرة "بيت الإيسيسكو الرقمي"، والتي تتضمن أبعادا متنوعة تكنولوجية وتعليمية وثقافية واجتماعية، وتوفر محتويات رقمية تعليمية، ومنصات للحوار الثقافي الاجتماعي، ومحتويات عائلية توعوية لجميع الفئات. كما دعمت المنظمة قطاعات التعليم في عدد من الدول بالأجهزة والمعدات التكنولوجية لضمان استمرارية العملية التعليمية، في ظروف الحجر الصحي المنزلي، من خلال إنتاج محتويات رقمية وبثها عبر الإنترنت.



ولراغبي دراسة اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى أطلقت الإيسيسكو مبادرة أتاحت لهم الفرصة في دراسة العربية عن بُعد، من خلال دروس بالفيديو وكتب صوتية ومحتويات تفاعلية. وثقافيا أتاحت الإيسيسكو في مبادرتها "الثقافة عن بُعد" برامج لتطوير المواهب وتحرير الطاقات والقدرات الإبداعية والفنية لطلاب وشباب العالم الإسلامي، ورصدت جوائز تشجيعية في المجالات الإبداعية المختلفة.

ودعمت الإيسيسكو إنشاء معامل لتصنيع المطهرات بتكلفة منخفضة وتوزيعها على المواطنين في عدد من الدول الأعضاء، وتدريب مجموعات من المجتمعات المحلية لمواصلة هذا العمل، وكانت البداية من جمهورية مالي.


هذه المبادرات والبرامج تثبت أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) من المنظمات الرائدة على المستوى الدولي في التصدي للآثار السلبية لجائحة كورونا في مجالات اختصاصاتها، ودائما ما تجدد الإيسيسكو التأكيد على أنها ستظل تتابع عن كثب انعكاسات تفشي الفيروس على الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية والإنسانية في الدول الأعضاء، وتزودها تباعا بأنجع السبل لدعم جهودها وفق ما يستجد من تطورات، وسوف يجسد التحالف الجديد هذه المتابعة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة إيسيسكو: مميزات القاهرة أكبر بكثير من معايير اختيار عاصمة الثقافة الإسلامية.. فيديو

الإيسيسكو: يجب توثيق معالم التراث في القدس بلائحة التراث في العالم الإسلامي

تعاون جديد بين الإيسيسكو وروسيا الاتحادية.. تعرف على التفاصيل

الإيسيسكو تدعو لمواجهة كورونا بهذه البدائل.. تفاصيل

"الإيسيسكو" تعلن عن إجراءات استباقية جديدة لمواجهة الكورونا

لمواجهة كورونا.. موظفو الإيسيسكو يتبرعون بـ 10% من رواتبهم

ترشيحاتنا

أستاذ ميكروبيولوجي يؤكد فاعلية علاج متواجد بـ مصر للقضاء على كورونا

طبيب يحذر: فيروس كورونا يؤثر على النوم.. تفاصيل

100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا.. كيف وفرتها الحكومة المصرية؟

مفاجأة في نتائج تحاليل 10 حالات خالطوا سيدة توفيت بكوررنا في أسوان

بعد 4 أشهر من انتشاره.. اليمن تنضم لنادي كورونا العالمي بتسجيل أول حالة

مدينة لم تنم ولم تهدأ منذ 350 سنة.. ماذا فعل بها كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق