جدل حول انحياز فيروس كورونا للمرأة.. فيديو

عرضت قناة العربية، تقرير فيديو يكشف سبب انتشار فيروس كورونا بين الرجال بنسبة أكبر عن النساء، وجاء التقرير بعنوان " جدل حول انحياز كورونا للمرأة.. عوامل وراثية وسلوكية تجعل أغلب ضحايا الفيروس من الرجال".





وكشفت القناة أن الإحصاءات الأولية تؤكد أن أعداد الوفيات بين الرجال كانت أكبر منها بين النساء، وأكد القناة أن ذلك يرجع لأسباب عدة منها وراثية وأخرى سلوكية.





وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن ."COVID-19"









وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره .