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تعليم

جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:47 م
الفريق الطبى المشارك
الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها
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إبراهيم الهوارى
 وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذي خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد 

وهم الدكاترة إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبي، وأسماء دسوقي، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة.

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وقال رئيس الجامعة انه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جلسته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.


وأشار السعيد إلى دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشفيات الحجر الصحى بصفة خاصة مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم لاسيما في تلك الفترة العصيبة التى يمر بها وطننا الحبيب.


وأوضح رئيس الجامعة أن ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسئولية، مؤكدا أن اطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم.


من جانبه قال الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات انه تم انتداب 6 أطباء جدد للعمل بمستشفى الحجر الصحى بقها مشيرا الى ان ادارة الجامعة والكلية حريصة على دعم هؤلاء الأطباء الذين يعتبرون أبطال وجنود في خدمة الوطن.

جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها
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