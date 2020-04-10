جامعة بنها تقرر تكريم الفريق الطبى المشارك فى الحجر الصحى بقها

جامعة بنها تنقل خبرة نظيرتها فى ووهان الصينية لمواجهة فيروس كورونا..صور

وقال رئيس الجامعة انه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جلسته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.





وأشار السعيد إلى دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشفيات الحجر الصحى بصفة خاصة مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم لاسيما في تلك الفترة العصيبة التى يمر بها وطننا الحبيب.





وأوضح رئيس الجامعة أن ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسئولية، مؤكدا أن اطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم.





من جانبه قال الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات انه تم انتداب 6 أطباء جدد للعمل بمستشفى الحجر الصحى بقها مشيرا الى ان ادارة الجامعة والكلية حريصة على دعم هؤلاء الأطباء الذين يعتبرون أبطال وجنود في خدمة الوطن.