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منوعات

قس مقرب من بوتين يحلق أعلى روسيا لمباركتها من فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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احمد شريف

قام قس صوفي، يبلغ من  العمر 88 عامًا، ويعد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمباركة المدن الروسية  عبر طائرة حلقت فوق موسكو وسان بطرسبرج من أجل `` حماية روسيا من الفيروسات التاجية ''.  


وشوهدت القس الأرثوذكسية ليلي نوزدرين إلى جانب كاهن بارز آخر يرفعان الصلبان ويدعوان بمباركة المدينة ضد فيروس كورونا .


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قال مصدر كنسي: " أن القس  إيلي حلق اليوم فوق عواصم الروسية لتلاوة الصلاة من أجل حماية روسيا من وباء الفيروس التاجي".


واوضحت الصحيفة أن هذا القس يعد من اهم و اكبر الشخصيات في روسيا وله شعبية كبيرة هناك.



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