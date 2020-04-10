قس مقرب من بوتين يحلق أعلى روسيا لمباركتها من فيروس كورونا

قام قس صوفي، يبلغ من العمر 88 عامًا، ويعد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمباركة المدن الروسية عبر طائرة حلقت فوق موسكو وسان بطرسبرج من أجل `` حماية روسيا من الفيروسات التاجية ''.





وشوهدت القس الأرثوذكسية ليلي نوزدرين إلى جانب كاهن بارز آخر يرفعان الصلبان ويدعوان بمباركة المدينة ضد فيروس كورونا .





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، قال مصدر كنسي: " أن القس إيلي حلق اليوم فوق عواصم الروسية لتلاوة الصلاة من أجل حماية روسيا من وباء الفيروس التاجي".





واوضحت الصحيفة أن هذا القس يعد من اهم و اكبر الشخصيات في روسيا وله شعبية كبيرة هناك.





