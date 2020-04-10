غلق 1835 منشأة خالفت قرار الحظر بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية عن غلق 1835 منشأة شملت قاعات أفراح ومراكز تعليمية ومقاهي وصالات جيم، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من الانتشار بفيروس كورونا.





وأضاف المحافظ استمرار الحملات على المنشآت للتأكد من التزامها بقرار الغلق، كما حددها رئيس الوزراء، مؤكدا أن الحملات مستمرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر والإجراءات الاحترازية.





وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية له اليوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الصحة، ضبطت 596 مخالفة متنوعة بالصيدليات ومحال ومخازن بيع المستلزمات الطبية، والتي كان من أبرزها بيع كمامات مجهولة المصدر وتخزين كميات كبيرة من الكحول والمواد المطهرة بغرض حجبها عن الجمهور وضبط أدوية مجهولة المصدر وبتركيبات غير مسجلة بوزارة الصحة.





وأوضح المحافظ أنه في قطاع الرقابة على الأسواق وتوافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار جرى تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة على كافة السواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع السلع يجرى من خلالها ضبط كل من يقوم برفع الأسعار بدون مبرر.





وتم ضبط 669 مخالفة منها 110 مخالفات بالمخابز و529 مخالفة بالأسواق، والمراكز التجارية، والمحلات، و10 مخالفات حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع بأزيد من السعر الرسمي بالمخابز والأسواق (مخالفة تسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وانتهاء صلاحية وغش تجاري- سلع مجهولة المصدر- بدون شهادات صحية- بدون ترخيص) بالإضافة إلى ضبط شرطة التموين والتجارة الداخلية 10 قضايا حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وبيع ما يزيد عن السعر الرسمي.