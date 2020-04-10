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محافظات

جولة مفاجئة لـ محافظ أسوان بـ مستشفى العزل.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:42 م
محافظ أسوان فى جولة
محافظ أسوان فى جولة مفاجأة داخل مستشفى العزل
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شاذلى عبد الفتاح
أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة زار خلالها مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة للإطمئنان على الوضع الصحى لجميع الحالات الإيجابية التى تتلقى العلاج من مرض كورونا المستجد. 

ووصل إجمالى عدد الحالات إلى 71 مريضا، منهم 6 حالات بالعناية المركزة معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة والباقين حالتهم مستقرة تمامًا. 

واستمع محافظ أسوان لتقرير مفصل عن كل حالة وبروتوكول العلاج المخصص لها والذى يطبق لمواجهة أعراض وتداعيات المرض في الدول المتقدمة والذى حقق نجاحًا كبيرًا.

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الفائقة للمرضى لأنه غير مسموح بتلقى أى شكوى منهم أو من الأطقم الطبية فى ظل توافر الإمكانيات للمستشفى والتى يجب أن يلتزم العاملون بها.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المشددة في التعقيم والتطهير المستمر ، بجانب إرتداء الكمامات والقفازات ، علاوة على الإهتمام النظافة العامة والتى سيتم تخصيص سيارة من شركة النظافة يوميًا لرفع القمامة والمخلفات من المستشفى. 


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جولة مفاجئة لـ محافظ أسوان بـ مستشفى العزل.. صور
جولة مفاجئة لـ محافظ أسوان بـ مستشفى العزل.. صور
جولة مفاجئة لـ محافظ أسوان بـ مستشفى العزل.. صور
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