AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعرف على ترتيب المدن السعودية في الإصابة بكورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:31 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل

ما زالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة، حيث سجلت يوم أمس 89 حالة بالمركز الأول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة 498 حالة وفق ماذكرته وزارة الصحة السعودية.


كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم أمس.

ووفقًا لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالات منها 480 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء، ولم تسجل خلال الإحصائية أي حالة وفاة أو إصابة.

يذكر أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل، أنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة  10 أبريل 2020 وحتى اشعار آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا فى تراجع.. أرقام مبشرة فى السعودية.. تفاصيل

لمدة أسبوعين.. تطبيق حظر كلي في تلك المناطق السعودية

99 حالة اليوم.. تذبذب إصابات كورونا فى السعوية

شاهد.. سعوديون ينشدون لمقاومة كورونا من داخل منازلهم

السعودية تعلن تمديد تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية والخاصة

6 أحياء بالمدينة المنورة تخضع لإجراءات جديدة بسبب كورونا

ترشيحاتنا

شاهد اللقطات الأولى فى حادث تصادم قطارين بمطروح

عن إمكانية انضمام فتحي وعاشور لـ الزمالك.. مرتضى منصور: سنتعاقد معهما في هذه الحالة

أنجلينا جولي توضح خطرًا آخر يداهم الأطفال مع كورونا

تويوتا تقرر تخفيض 150 ألف جنيه على أحد موديلاتها.. صور

السعودية تعلن تسجيل 364 إصابة جديدة بكورونا

شاهد.. مخلوق بحري عجيب يضيئ شواطئ أستراليا.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق