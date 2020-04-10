تعرف على ترتيب المدن السعودية في الإصابة بكورونا





ما زالت المدينة المنورة في مقدمة مناطق السعودية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث خطفت المركز الثاني في عدد الإصابات لإحصائية اليومية بعد مكة المكرمة، حيث سجلت يوم أمس 89 حالة بالمركز الأول وتتراجع هذا اليوم وتسجل 78 حالة، ليصل إجمالي حالات الإصابة 498 حالة وفق ماذكرته وزارة الصحة السعودية.









كما سجلت محافظة ينبع 9 حالات إصابة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة، وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة يوم أمس.





ووفقًا لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 510 حالات منها 480 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء، ولم تسجل خلال الإحصائية أي حالة وفاة أو إصابة.





يذكر أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة الداخلية قد صرح قبل قليل، أنه انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر ما يلي:



