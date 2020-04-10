AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الإيطالي يهدي درعًا لمحاربي أزمة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعًا رمزيًا "درع القلب" للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".

ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولي الاتحاد الإيطالي مع فينشينزو سيادافورا وزير الرياضة اليوم الجمعة، حيث تناقشت الأندية بشان مستقبل الدوري الذي يتبقى على نهايته 12 جولة فقط.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، جابريلي جرافينا: "قررنا الابتعاد عن الجدل الرياضي واختيار هؤلاء الأبطال، دون مبالغة، اعتراف موجود بالفعل في قلوب الناس".

وذكر الاتحاد الإيطالي أنه سيقوم بتسليم درع القلب عندما تنتهي الأزمة الصحية في حدث سيشهد مواجهة بين المنتخب الإيطالي ومجموعة مختارة من موظفي الخدمة المدنية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعفان يتبادل الدروع مع محافظ الإسكندرية في افتتاح المؤتمر الدولي للعاملين بالسياحة

الدوري الإيطالي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

الغزل والنسيج يهدي وزير القوى العاملة درعا لتوفيره فرص عمل كريمة للشباب

اجتماع طارئ في إيطاليا لحسم مصير النشاط الرياضي بسبب كورونا

بسبب كورونا.. الاتحاد الإيطالي يجتمع لحسم مصير النشاط الرياضي

رئيس الاتحاد الإيطالي يتحدى كورونا ويحدد موعد عودة الدوري

ترشيحاتنا

100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا.. كيف وفرتها الحكومة المصرية؟

الداخلية السعودية تعلن حظر تجول جديد بالمدينة المنورة.. تفاصيل

قس مقرب من بوتين يحلق أعلى روسيا لمباركتها من فيروس كورونا

أخبار الفن| الموت يفجع علي ربيع .. حقيقة عودة حلا شيحة للحجاب مجددًا

إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي.. حقيقة أم شائعة

هل سيستمر تطبيق نظام الأبحاث على طلاب المدارس بعد انتهاء أزمة كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدبلوماسي العالمي .. كوفي عنان أفريقي تولى رئاسة الأمم المتحدة مرتين متتاليتين

سعر ومواصفات سيات ليون كوبرا 2020 في مصر.. صور

غرغرة وسوائل.. أسرع طرق علاج التهاب الحلق