الاتحاد الإيطالي يهدي درعًا لمحاربي أزمة كورونا

أهدى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم درعًا رمزيًا "درع القلب" للأطباء والمتطوعين والشرطة وموظفي الخدمات العامة، لاسيما وأن اكتمال الموسم غير مؤكد بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.





وكتب الاتحاد الإيطالي في مقطع فيديو قصير نشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني للاتحاد: "فريق مثل هذا بحاجة للدعم والتقدير من البلد ككل".





ويشير "درع القلب" إلى لقب الدوري الإيطالي الذي يمكن ألا يتم تسليمه خاصة وأن الحكومة الإيطالية تنوي تمديد الحظر في البلاد حتى الثالث من مايو المقبل.





وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولي الاتحاد الإيطالي مع فينشينزو سيادافورا وزير الرياضة اليوم الجمعة، حيث تناقشت الأندية بشان مستقبل الدوري الذي يتبقى على نهايته 12 جولة فقط.





وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، جابريلي جرافينا: "قررنا الابتعاد عن الجدل الرياضي واختيار هؤلاء الأبطال، دون مبالغة، اعتراف موجود بالفعل في قلوب الناس".



