مواجهة على المحطة.. قطار اكسبريس يحاصر جرار ركاب بخط القبارى - مطروح

سقوط البوجى الأمامى من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس، دون وقوع أي إصابات.

سقوط البوجى الأمامى من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس ١٢٠٦ القاهرة / مرسى مطروح ومحاصرته لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح الإسكندرية وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع أى إصابات أو وفيات.

وعلى الفور وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربية الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.

من جانبه أكد المهندس خالد زايد مدير منطقة سكة حديد مطروح، أنه تم الدفع بونش لرفع عجلات القطار وعودة خط السكة الحديد إلى العمل مرة اخري بعد توقفها.





وأضاف أن الحادث وقع بمحطة غزالة بمدينة الضبعودة وهو عبارة عن احتكاك بين القطارين ولم يسفر عن إصابات.