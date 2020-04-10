ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 94 حالة

ارتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 94 حالة ، جاء ذلك بعدما عرضت قناة العربية منذ قليل خبرا عاجلا جاء فيه أن إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 وعدد المصابين يتجاوز الـ10 آلاف.





وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، يصادف اليوم مرور 100 يوم على إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى لفيروس كورونا لما نسميه الآن ."COVID-19"





وأضاف: لقد تغير الكثير منذ أن أطلقنا خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية الأولى قبل شهرين، لقد طغى الانتشار العالمي للفيروس على النظم الصحية، وعطل الاقتصاد العالمي، وأدى إلى اضطراب اجتماعي واسع النطاق، ويقدر معدل وفيات فيروس كورونا بنحو 10 أضعاف معدل الإنفلونزا، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 80 ألف شخص، مضيفا أن هذا الوباء هو أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، يتطلب استجابة من الحكومة والمجتمع بأسره.