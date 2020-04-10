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برلمان

صوت الشعب يطلق حملة لتعقيم المستشفى والإدارة التعليمية بالشرقية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:45 م
حملة تعقيم
حملة تعقيم
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حسن رضوان
أطلق حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي حملة تطهير وتعقيم في محافظة الشرقية بإشراف أسامة نسيم أمين عام الحزب بالمحافظة.


شهدت مدينة مشتول السوق تعقيم مجلس المدينة والإدارة التعليمية والمستشفى، بالإضافة إلى رش الشوارع والمحلات، فضلا عن تعقيم ماكينات الصرف الآلي ومركز الشرطة.
 

وقال أمين عام الحزب بالشرقية أسامة نسيم إننا مستمرون في حملات التطهير وتوزيع المعقمات والقفازات والكمامات في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث سبق القيام بتطهير شوارع الزقازيق ومستشفى الصدر.

وجاء على هامش حملة التطهير تكريم الجهاز التنفيذي والأمني من قبل أمانة الحزب بمحافظة الشرقية على ما يقومون به من جهود كبيرة في مواجهة أزمة فيروس كورنا المستجد الذي ضرب العالم كله.
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