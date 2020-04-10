صوت الشعب يطلق حملة لتعقيم المستشفى والإدارة التعليمية بالشرقية

أطلق حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي حملة تطهير وتعقيم في محافظة الشرقية بإشراف أسامة نسيم أمين عام الحزب بالمحافظة.









شهدت مدينة مشتول السوق تعقيم مجلس المدينة والإدارة التعليمية والمستشفى، بالإضافة إلى رش الشوارع والمحلات، فضلا عن تعقيم ماكينات الصرف الآلي ومركز الشرطة.





وقال أمين عام الحزب بالشرقية أسامة نسيم إننا مستمرون في حملات التطهير وتوزيع المعقمات والقفازات والكمامات في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث سبق القيام بتطهير شوارع الزقازيق ومستشفى الصدر.



