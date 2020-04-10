خضوع عمارتين للحجر الصحي بـ أسوان.. صور

في جولة ميدانية مفاجئة للواء أشرف عطية محافظ أسوان داخل بعض المناطق السكنية والشوارع الداخلية ومنها منطقتى الشنقراب والجوزيرة والتى شهدت ظهور بعض الحالات الإيجابية المصابة بمرض كورونا، قرر المحافظ خضوع عمارتين سكنيتين للحجر الصحى بمنطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان.





ووجه عطية، مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بالإضافة إلى تكليف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها والحصول على إحتياجاتهم اليومية.





كما قرر أشرف عطية خصم نسبة من المستحقات المالية لشركة النظافة بعد رصده لبعض تراكمات القمامة والمخلفات في الشوارع التى شملت جولته وخاصة البشارية وكسر الحجر وشرق البندر.





وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى بالشنقراب ، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم الخطوبة لشاب وفتاة.





كما طالب اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الإحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد .





