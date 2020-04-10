يحدث في إسرائيل.. مستوطنة تقيم حاجزا لتعزل نفسها عن أخرى بها إصابات بفيروس كورونا

فوجئ المستوطنون الحريديم المقيمون في مستوطنة "ريخاسيم" الواقعة في شمال إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، عندما ذهبوا للتسوق وشراء احتياجاتهم من مستوطنة "حسيديم" المجاورة لها، حيث يقوم بعضهم بالتسوق، ويتلقون الخدمات البريدية والعلاج الطبي في عيادتين صحيتين بوجود حاحز يمنع دخولهم إلى هناك، بسبب قلق سكان المستوطنة من ظهور حالات كورونا في رخاسيم.





وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن من بين سكان المستوطنة البالغ عددهم 12000 ، هناك 28 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.





وقد تصدرت المستوطنة عناوين الصحف خلال الفترة الماضية بعد قيام الشرطة بمداهمة أحد الأسواق هناك، بالإضافة إلى معبد أصر على استمرار أداء الصلوات.





وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا إلى 94 حالة وفاة، بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 64 عاما في مستشفى عين كيريم.





الجدير بالذكر أن ثقافة إقامة الحواجز والأسوار الحاجزة هي ثقافة متجزرة في العقلية اليهودية على مدار التاريخ، ويمكن ملاحظتها أثناء إقامتهم في الدول الأوروبية في مجتمعات الجيتو، كما تظهر هذه الثقافة في الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية التي تحيط إسرائيل بمجموعة من الأسوار من مختلف الاتجاهات.