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محافظات

اللاعب يقدم نفسه من المنزل.. انطلاق بطولتى التايكوندو والكاراتيه بأسوان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار "حركتك فى لياقتك من البيت .. وذلك على صفحات التواصل  " أعلنت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، بالتعاون مع فرع أسوان للتايكوندو عن تنظيم بطولتى المحافظة فى التايكوندو والكاراتيه "كاتا".

وتستهدف هذه البطولات المراحل السنية: "مواليد 2008/2009 بنين وبنات" و"مواليد 2005/2006 بنين وبنات" و"مواليد 2002/2003/2004 بنين وبنات".  

ومن جانبه قال عزت على مدير الإدارة العامة للرياضة بأسوان إن نظام البطولة هذا العام يقوم على تقديم اللاعب لنفسه من المنزل، من خلال تسجيل بياناته التى تشمل الاسم وتاريخ الميلاد ودرجة الحزام البومزا التى سيؤديها، وذلك من خلال تصوير نفسه وإرسال الفيديو على صفحة الفرع عبر الانترنت.  

وأضاف عزت على أنه ستقوم لجنة التحكيم بالفرع بتقييم اللاعبين وترتيب المراكز من الأول حتى الرابع، وذلك للبنين وللبنات بعد إستلام الفيديوهات للمنافسين خلال موعد غايته 23 أبريل الجارى ، كما ستقوم المديرية بإرسال الجوائز المالية على مكاتب البريد.  

وفى نفس السياق أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن المديرية تسعى إلى الإهتمام بلياقة أبنائها الصغار والحفاظ على ممارسة أنشطتهم الرياضة فيما لا يتعارض مع الظروف الراهنة لإنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف فتحى عبد الحافظ بأن ذلك يأتى حرصًا على سلامة هؤلاء النشء الصغار، وأنه تم التفكير فى تنظيم بطولات رياضية من المنزل وإرسال مواد مصورة للاعبين إلى صفحة البطولة عبر الإنترنت وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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