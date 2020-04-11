شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة

الملفت للنظر ان هذة الاسرة ضربت بكافة التعليمات الخاصة بالتوعية للوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط وتجمعوا ، مجمعين اقاربهم على الرغم من التنبيه المتكرر من قبل الاجهزة التنفيذية والامنية بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يذكر الان تلك الاسرة لجأت الى اقامت حفل الشواء اعلى سطح المنزل بعد اصدار عدة قرارات حازمة الاسبوع الماضي من قبل جهاز تعمير دمياط الجديدة بغلق شاطئ دمياط الجديدة ومنع التواجد بالحدائق العامة واماكن التنزو خوفا من التجمعات والازدحام.



