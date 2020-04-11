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محافظات

شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة

السبت 11/أبريل/2020 - 07:01 ص
حفل شواء على سطح
حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة
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زينب الزغبي
تحايلت احدى الاسر الدمايطة بشارع 100 بمدينة دمياط الجديدة على قرارات الحظر وغلق المطاعم والكافيهات ،وتجمعوا على سطح منزلهم وقاموا بعمل حفلة شواء على الفحم .

الملفت للنظر ان هذة الاسرة ضربت بكافة التعليمات الخاصة بالتوعية للوقاية من فيروس كورونا عرض الحائط وتجمعوا ، مجمعين اقاربهم على الرغم من التنبيه المتكرر من قبل الاجهزة التنفيذية والامنية بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر الان تلك الاسرة لجأت الى اقامت حفل الشواء اعلى سطح المنزل بعد اصدار عدة قرارات حازمة الاسبوع الماضي من قبل جهاز تعمير دمياط الجديدة بغلق شاطئ دمياط الجديدة ومنع التواجد بالحدائق العامة واماكن التنزو خوفا من التجمعات والازدحام.

كان قد شهدت الجمعه الماضية خروج الالاف من الاسر الدمياطية لشواطئ راس البر ودمياط الجديدة للتنزة وللتحايل على قرارات الحظر مما دعا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط باصدارا قرارها بغلق الشواطئ ومنع التجمعات في اطار خطة الدولة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة
شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة
شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة
شاهد.. حفل شواء على سطح منزل تحديا لكورونا بدمياط الجديدة
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