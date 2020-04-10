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ثقافة

رحيل الشاعر فؤاد طمان عن عمر يناهز الـ77 عامًا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

توفي اليوم الجمعة، الشاعر فؤاد طمان عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، بعد إثراءه الحياة الأدبية بالكثير من الأعمال.


ولد فؤاد طمان بالجيزة فى 3 ديسمبر 1943م، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1965، وتخرج فى الكلية الحربية ثم ندب للقوات البحرية 1967م.


واختير فؤاد طمان عضوا بوفد مصر فى احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، واحتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، ومهرجان المحبة باللاذقية، ودورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى.


وكتب عنه الشاعر فاروق شوشة مقالين فى جريدة الأهرام أعيد نشرهما فى مؤلفاته أبرز فيهما ملامح التغرد متمثلة فى لغته الشعرية المحكمة شديدة النقاء والتكثيف والحسم وموسيقاه المتنوعة وصورة الشعرية المدهشة التى تفوق لوحات العتاة من الرسامين والمصورين، وترجمت مختارات من شعره للغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية واليونانية .

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