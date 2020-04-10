أكاديمية البحث العلمي تعلن عن جائزة الـ 500 ألف جنيه لأفضل حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا.. برلمانيون: تساهم في اكتشاف علاج جديد يقضي على الفيروس.. وعلماء مصر من الأفضل عالميا

وأضاف "صقر "، أن المبادرة هدفها الاول هو استخدام مهارات الشباب لإيجاد حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا ، وخاصة بعد ما سببه وباء كورونا من أضرار اقتصادية كبرى ، في وقت قليل، موضحا أن المبادرة ستتبنى أكثر من 120 مشروعا لشباب الباحثين في مختلف المجالات البحثية، وستقدم لهم الدعم الفني والمادي، بينما يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة 500 الف جنيه.





وأشار إلى أن باب التسجيل مفتوح حتى غد لاستقبال الأفكار والمشروعات البحثية منصة بنك الابتكار المصري التابع لأكاديمية البحث العلمى، حيث تهدف التحديات البحثية التي أطلقها بنك الابتكار إلي وجود حلول تكنولوجية لمواجهة كورونا من أجهزة تعقيم و تطبيق جديد يمكن استخدامه لمواجهة كورونا.





أوضح أن الجوائز المالية التي تقدمها الأكاديمية تقدر بـ40 الف جنيه للفائز الأول والفائز الثاني 30 ألف جنيه، الثالث 20 ألف جنيه، كما سيتم عمل عقود لتطبيق الأفكار وتحمل تكلفتها كاملة.





وفي سياق متصل أكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية مازالت تستقبل الباحثين الراغبين في التقدم للمنح داخل وخارج مصر عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية فلم تتوقف عن استقبالهم منذ بدء أزمة كورونا في مصر ، مشيرا إلى أن ما توقفت عنه هو الاختلاط المباشر بالجمهور من مؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية .





وأضاف "صقر"، أن التسجيل ببرامج الأكاديمية لا زال مستمرا بينما الورش التدريبية يتم تقديمها ضمن منظومة التعليم عن بعد بواسطة الموقع الرسمي للأكاديمية.





وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: " جميع برامج الأكاديمية لم تتأثر بسبب أزمة كورونا لأن التقديم بها اونلاين لذا يمكن أن نقول إن الأمور علي ما يرام فيما يخص الأكاديمية".



