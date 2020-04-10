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ثقافة

كيف نعى اتحاد كتاب مصر الشاعر فؤاد طمان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، الشاعر فؤاد طمان، الذى رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.


وجاء فى بيان النقابة:" تنعى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ورئيسها  الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي إلى الوسط الثقافي العربي بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة، ببالغ الحزن رحيل الشاعر الكبير فؤاد طمان، تاركًا العديد من الدواوين الشعرية التى تحمل هم وطنه، والتى ترجمت للعديد من اللغات، فقد فقدنا جسد الراحل ولكن يبقى إرثه أمام جميع الأجيال على مر العصور".


وأوضحت النقابه، أن الشاعر الراحل كان مساهما فى الحياة الأدبية بشكل كبير، حيث كان  له جائزة باسمه تمنح سنوية من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، كما أن الجائزة تمنح بعد إجماع مجلس الأمناء المكون من الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس الأمناء، والشاعر محمد عبدالمطلب مقرر لجنة الشعر، ومحمد الشهاوى، وفؤاد طمان، رحل الشاعر عن المنا ولكن تبقى سيرته الأدبية خالدة بيننا".


ولد الشاعر فؤاد طمان فى محافظة الجيزة 3 ديسمبر 1943م، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 1965، وتخرج فى الكلية الحربية ثم ندب للقوات البحرية 1967م. واختير فؤاد طمان عضوا بوفد مصر فى احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية، واحتفالية الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، ومهرجان المحبة باللاذقية، ودورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعرى.

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