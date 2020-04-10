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رياضة

موقف أوديجارد من العودة إلى ريال مدريد.. مدربه السابق يوضح

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يتألق النجم النرويجي مارتن أوديجارد، صانع ألعاب نادي ريال سوسيداد، في مشاركاته بالدوري الإسباني، طيلة منافسات الموسم الجاري، قبل أن يتوقف النشاط إثر انتشار فيروس كورونا.

أوديجارد البالغ من العمر 21 عامًا، انتقل إلى صفوف ريال مدريد، صيف 2015، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول، إذ خرج على سبيل الإعارة، بهدف كسب الخبرة، والنمو والتطور بالحصول على وقت كاف للمشاركة.
 
المدير الفني ليونيد سلوتسكي، مدرب فيتسي الهولندي، الذي أشرف على تدريب النرويجي حين كان لاعبًا بين صفوف فريقه، تحدث بشأن أوديجارد، وعودته المحتملة إلى النادي الملكي.

وصرح سلوتسكي بقوله: "أنا على يقين بأن مارتن مستعد للمشاركة اليوم في ريال مدريد، إنه قادر على المنافسة على مركز في أي فريق في العالم، يجب على الريال منحه الفرصة".

وأضاف: "إنه قوي على المستوى النفسي، ولديه ثقة كبيرة في نفسه، يمكنه اللعب باستقرار ذهني لفترة طويلة، كما أنه يخصص عدة ساعات يوميًا من أجل العمل في صالة الألعاب البدنية".
 
يذكر أن مارتن أوديجارد الذي تألق بشدة مع ناديه الباسكي، نجح في حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عن شهر سبتمبر الماضي.
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