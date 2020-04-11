جامعة عين شمس في أسبوع.. مواكبة سير العملية التعليمية بأحدث الطرق.. ماذا فعلت مستشفياتها بعد ثبوت إصابة طبيب بـ كورونا؟.. ورئيس الجامعة يشيد بمجهود كلية الزراعة

_صيدلة عين شمس تواصل اجتماعاتها مع فرق بحثية لإنتاج دواء مضاد لفيروس كورونا
_أستاذ ميكروبيولوجي يؤكد فاعلية علاج متواجد بـ مصر للقضاء على كورونا
_جامعة عين شمس تواكب سير العملية التعليمية بأحدث الطرق ..تعرف عليها
_رئيس جامعة عين شمس يشيد بمجهود كلية الزراعة لمواجهة كورونا
_ماذا فعلت مستشفيات جامعة عين شمس بعد ثبوت إصابة طبيب بـ كورونا
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن الكلية تستمر في اجتماعات مكثفة مع كلية الطب وتحاول جاهدة التوصل إلى مصل أو دواء فيروس كورونا لذلك تم تشكيل فرق بحثية من كليات الطب والصيدلة الفيزياء بالتعاون مع مركز ابتكار الدواء في كلية الصيدلة الذي له باع كبير في مجال تصنيع الدواء تحت أشراف الدكتور محمود المتيني.
وأضاف أبو شنب خلال تصريحاته ل صدي البلد ، أن الكلية تسعى إلى التوصل إلى لقاح وتواصل باستمرار عدة اجتماعات لإيجاد لقاح له خلال الفترة الحالية، كما تم عقد اجتماعات مع كلية الطب أيضا في إطار السعي لإيجاد علاج للفيروس لكن هذا الأمر يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر حتي نقوم بتجارب علي حيوانات للوصول إلى لقاح أو دواء لهذا الفيروس
وأشار أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة إلى أن جامعة عين شمس لها دور كبير في تصنيع القفازات والمستلزمات الطبية الخاصة من سنين داخل المستشفيات الجامعية التابعة لها ولكن تم تكثيف هذه الخطوط وزيادة إنتاجيتها لتلبية الاحتياجات من هذه المستلزمات في تلك الفترة
قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة أنه يوجد بعض الأدوية التي أثبتت نتائج ايجابية واعدة والتي تحتوي على فوسفات الكلوروكين والتي كانت تستخدم في مرض الملاريا سابقا في مصر، مشيرا أن الصين بالفعل استخدمت هذه المادة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأضاف لـ صدى البلد أن عددا كبيرا من المصابين بالفيروس، بلغ أكثر من 70% ثبت عليهم إيجابية العلاج بشكل فعال وتم شفائهم، لذلك فإن بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وانجلترا وأمريكا بدأت بالفعل في تصنعيها .
وأشار أبو شنب إلى ان هناك مؤشرات إيجابية للتخلص من الفيروس القاتل، مشددا على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.
جدير بالذكر أن شركة سانوفي الفرنسية العملاقة للصناعات الدوائية أعلنت أنها ستتبرع بـ 100 مليون جرعة من دواء الملاريا الذي يتم اختباره للاستخدام كعلاج ضد فيروس كورونا.
وقالت الشركة الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة إن جرعات هيدروكسي كلوروكين ستمنح لـ50 دولة.
وأشارت الشركة إلى أنها تكثف الإنتاج بهدف مضاعفة القدرة على تصنيع الدواء
في ظل تعطيل الدراسة بالشكل التقليدي والتحول الي التعلم عن بعد لم تكتفي جامعة عين شمس عند هذا الحد ولكن افتتحت المعهد الدولي للتعلم عن بعد في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.
قالت الدكتورة منى عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس انه جاءت فكرة المعهد من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي وسيتم تفعيل المعهد الدولي للتعلم عن بعد يوم 7 أبريل وبيدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس اضافة الي انه سوف يكون مادة أساسية للطلاب ايضا لتفعيل سير العملية التعليمة عن بعد بشكل مستمر مشيرا الي ان التعليم عن بعد له عدة مميزات منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات وهي لغة العصر .
وأشارت خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد" إلى أن المعهد يهدف، إلى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم والابتكار في التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأكدت أن المعهد يقدم عبر منصته الإلكترونية، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الالكتروني الدوليين.
قالت مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس ان الكليات قامت برفع 5881 مقررا يمثلون 95%، من اجمالي مقرارات الفصل الدراسي الثاني منوه ان عدد المحاضرات المسجلة 15558 محاضرة وعدد المحاضرات التفاعلية المباشرة 1155 محاضرة اي نسبة التفاعل في الجامعة تتخطي 72%.
جدير بالذكر جامعة عين شمس أصدرت بيانا رسميا أعلنت أنه تم اليوم الخميس، افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بُعد برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.
وقالت جامعة عين شمس، في بيانها، "سيتم عرض الافتتاح في بث مباشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من خلال الرابط التالي: https://iioe.ichei.org/live/co-launch ، بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI وشركائنا من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا"
أشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بما تقوم به كلية الزراعة من مجهود لإنتاجها مطهرات ومعقمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمي.
وسبق أن أطلقت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، حملة لتصنيع المعقمات والمطهرات تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وا.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د أحمد جلال عميد الكلية؛ وذلك لتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وفريق عمل متميز برئاسة ا.د نجاح الشحات ، ومساهمة منها في الحفاظ على العاملين بها والمواطنين.
ويأتي ذلك لمواجهة جائحة "كوفيد - 19"، و دعما لخطة الدولة في مكافحة الفيروس بعد نقص هذه المنتجات في الأسواق؛ ما تسبب في ارتفاع أسعارها خلال الفترة الماضية.
ومن جهته أكد الدكتور نظمي عبد الحميد نائب، أن الجامعة عليها دور مجتمعي ملتزمة به، لذلك منذ إعلان الحكومة للخطة الشاملة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وإقرارها حزمة قرارات وإجراءات احترازية للوقاية، عملت الجامعة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الصارمة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بها، فضلا عن عمل حملات التوعية بطرق الحفاظ على الصحة والوقاية من انتشار هذا الفيروس، بجانب تصنيع كلية الزراعة المواد المتعلقة بالوقاية بأسعار رمزية وفي متناول الجميع وذلك لمنع الممارسات الاحتكارية و تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى.
كما أوضح ا.د أحمد جلال عميد كلية زراعة أن الفترة التي يمر بها العالم ومصر حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، تعتبر فترة عصيبة، تستوجب تظافر جهود الجميع وأن يتحمل كل منا المسؤولية حتى نتمكن من تجاوزها بأقل الأضرار الممكنة، مشيدًا بالإجراءات والمجهودات التي تبذلها الحكومة لمحاصرة هذا الوباء والحد من انتشاره بين المواطنين.
أصدرت جامعة عين شمس، بيانا صحفيا بشأن تفاصيل ثبوت إصابة طالب امتياز داخل مستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس بفيروس كورونا وبناء عليه قامت ادارة المستشفيات باتخاذ الإجراءات الاحترازية:
1 غلق الوحدة الرابعة تماما وعدم استقبال اي حالات جديدة بها حتى ظهور نتائج تحليل العاملين.
2_ تنظيف وتطهير المستشفى بالكامل ورشها بالمطهرات بالمعدات والفرق المدربة المختصة بذلك.
3 إيقاف العيادات لاستقبال الحالات للقسم الذي عمل بيه طبيب الامتياز والتي كان مقرر لها كشف يوم السبت الموافق 4 /4 /2020 لحين ظهور نتائج التحاليل.
4 حصر جميع المخالطين لطيبب الامتياز بالأماكن الذي تواجد بها من المرضي والاطباء والتمريض والعمال والإداريين وكان عددهم 79 مخالط لفحص تواجد فيروس كورونا المستجد يوم السبت الموافق 4 /4 /2020 إلى المعامل المركزية وجاءت النتائج سلبية اليوم لاحد الساعة الثالثة ظهرا.
5 _تم استكمال عدد 69 عينة إضافية للعاملين بالمستشفى رغم عدم التخالط المباشر للطبيب المذكور والقيام بالتحليل لهم بـ المعمل المرجعي بمستشفي عين شمس التخصصي وفي انتظار النتائج.
6 _ تم حصر أسماء المرضي المترددين علي كشك الولادة يوم الأربعاء الماضي الذين خرجوا بعد الشفاء أو المتابعة حتى تاريخ ابلاغنا بإصابة طبيب الامتياز وتم رصد أرقام تلفوناتهم وارسال بياناتهم إلى الطب الوقائي لعمل اللازم من إجراءات تجاههم.
7 المتابعة والتأكيد على التزام جميع العاملين بارتداء الواقيات الضحية واتباع جميع سياسات مكافحة العدوى من قبل جميع العاملين والمترددين على المستشفى.
8 _ تم منح إجازة لبعض المخالطين الذين ثبت سلبية نتيجة تحاليلهم إلى أن يعاد التحليل لهم جميعا مرة اخرى بعد ثلاث ايام لضمان سلبية النتائج.