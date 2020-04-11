جامعة عين شمس في أسبوع.. مواكبة سير العملية التعليمية بأحدث الطرق.. ماذا فعلت مستشفياتها بعد ثبوت إصابة طبيب بـ كورونا؟.. ورئيس الجامعة يشيد بمجهود كلية الزراعة

في ظل تعطيل الدراسة بالشكل التقليدي والتحول الي التعلم عن بعد لم تكتفي جامعة عين شمس عند هذا الحد ولكن افتتحت المعهد الدولي للتعلم عن بعد في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.

قالت الدكتورة منى عبد العال مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس انه جاءت فكرة المعهد من خلال مواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي وسيتم تفعيل المعهد الدولي للتعلم عن بعد يوم 7 أبريل وبيدأ بدورات تدريبة لأعضاء هئية التدريس اضافة الي انه سوف يكون مادة أساسية للطلاب ايضا لتفعيل سير العملية التعليمة عن بعد بشكل مستمر مشيرا الي ان التعليم عن بعد له عدة مميزات منها استخدام التكنولوجيا والاتصالات وهي لغة العصر .





وأشارت خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد" إلى أن المعهد يهدف، إلى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لتعزيز جودة التعليم والابتكار في التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.













وأكدت أن المعهد يقدم عبر منصته الإلكترونية، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة وتحت إشراف فريق من خبراء التعليم الالكتروني الدوليين.





قالت مدير ادارة تطوير التعليم والمدير التنفيذي للمعهد الدولي للتعلم عن بعد بجامعة عين شمس ان الكليات قامت برفع 5881 مقررا يمثلون 95%، من اجمالي مقرارات الفصل الدراسي الثاني منوه ان عدد المحاضرات المسجلة 15558 محاضرة وعدد المحاضرات التفاعلية المباشرة 1155 محاضرة اي نسبة التفاعل في الجامعة تتخطي 72%.





جدير بالذكر جامعة عين شمس أصدرت بيانا رسميا أعلنت أنه تم اليوم الخميس، افتتاح المعهد الدولي للتعلم عن بُعد برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار؛ لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال التي تتماشى مع مستجدات الوضع العالمي الحالي.





وقالت جامعة عين شمس، في بيانها، "سيتم عرض الافتتاح في بث مباشر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من خلال الرابط التالي: https://iioe.ichei.org/live/co-launch ، بالتعاون مع المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية منظمة اليونسكو UNESCO-ICHEI وشركائنا من مؤسسات التعليم العالي في قارتي أفريقيا وآسيا"







