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أخبار العالم

معاريف: إسرائيل مستفيدة بشكل كبير من فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت صحيفة "معاريف" الإٍسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل مستفيدة من تفشي فيروس كورونا، واستنكرت الصحيفة من يقول إن الفيروس ليس له فوائد.

وأشارت معاريف إلى أن الفجوة الأمنية بين إسرائيل ومن وصفتهم بـ "الأعداء" سوف تتزايد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، حيث توقفت إمدادات وقوافل الأسلحة التي كانت تصل إلى حزب الله اللبناني، كما أن النظام الإيراني بات في حالة من الإحباط والتخبط بعد انتشار الفيروس، وأصبحت حركة حماس في حاجة كبيرة لإسرائيل، فيما بات التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية في أقصى درجاته.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقا للاستخبارات الإسرائيلية، فإن حركة حماس تتعامل بشكل جيد مع الأزمة في قطاع غزة، لكن في ظل عدم معرفة الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس في القطاع، هناك مخاوف من أن تتجه مجموعات كبيرة باتجاه الجدار العازل، أو يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل لممارسة المزيد من الضغط، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات الأخرى التي تجعل الصورة العامة معقدة ومركبة للغاية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 95 شخصا.

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