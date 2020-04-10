صفقة القرن وعودة رونالدو إلى الريال واعتزال إبراهيموفيتش.. الشائعات تطارد نجوم الساحرة المستديرة





ورغم تجميد نشاط كرة القدم في أوروبا والعالم، والتزام اللاعبين بمنازلهم، إلا أنهم لم يسلموا من الشائعات.





ويستعرض " صدى البلد" أبرز الشائعات، التي طاردت نجوم كرة القدم، في الفترة الأخيرة:





1- صفقة القرن:





أكدت قناة "TNT Sports" الأرجنتينية، خلال الساعات الماضية، أن نادي إنتر ميلان لم يكتف بإعجابه بـ ليونيل ميسي، بل بدأ المفاوضات لضم البرغوث الأرجنتيني.









لكن ميسي خرج بعدها، ونفى تلك الشائعات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام".





2- مساعد ميسي لـ رونالدينيو:





ذكرت تقارير صحفية خلال أن ميسي هو من تدخل لإخراج رونالدينيو من بدفع الكافلة له والمقدرة بنحو مليون و600 ألف يوور.





لكن ميسي خرج أيضا، وأكد أن تلك الأخبار مزيفة، وليس لها أي أساس من الصحة.





3- عودة رونالدو إلى ريال مدريد:





تحدثت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب رونالدو من العودة إلى ريال مدريد، بسبب الأزمة المالية، التي ضربت نادي يوفنتوس، بعد تجميد النشاط الرياضي، بسبب تفشب فيروس كورونا





لكن مصدر بنادي ريال مدريد أكد لصحيفة " آس" الإسبانية، الريال لا يستهدف عودة رونالدو، لأنه لا يتماشي مع السياسة الرياضة للنادي، والتي تهدف إلى التعاقد مع اللاعبين الشباب، رغم احتفاظ الميرنجي بذكريات عظيمة لـ ورنالدو، خاصة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.





4- تبرع رياض محرز:





أشارت تقارير جزائرية إلى تبرع رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي بـ 4,5 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في الجزائر.





لكن رياض محرز نفى تلك الشائعة، عبر حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.





5- اعتزل إبراهيموفيتش:





أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن إبراهيموفيتش سوف يعتزل كرة القدم بنهاية الموسم الحالي،





وأضافت التقارير أن قرار إبراهيموفيتش، جاء بسبب بسبب التغييرات الإدارية التي يشهدها ميلان، بالإضافة إلى رغبة النادي في الاعتماد على الشباب، خلال الفترة المقبلة.





لكن صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت"، أكدت أن إبراهيموفيتش سيواصل اللعب في الدوري الإيطالي، الموسم المقبل، حتى ولو رحل عن ميلان، بنهاية الموسم الجاري.

شائعات بالجملة طاردت نجوم كرة القدم في الفترة الأخيرة، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.