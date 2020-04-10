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رياضة

آرسنال يعلن عن مبادرة للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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نور عادل
أكد نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة، على إنه سيوفر أكثر من 30 ألف وجبة مجانية ومنتجات النظافة الشخصية والصحية للمتضررين من فيروس كورونا في مجتمعه المحلي ضمن خطة لمواجهة الجائحة.

وتعهد النادي الواقع في شمال لندن أيضا بالتبرع ب 100 ألف جنيه إسترليني (124264 دولارا) لمؤسسات محلية مع تخصيص 50 ألف إسترليني إضافية للتبرع لصندوق أزمة كوفيد-19.

وقال النادي في بيان اليوم "تعاونت مؤسسة آرسنال مع إحدى الكنائس المحلية لتقديم 15 طنا من إمدادات الطوارئ إلى منطقة إيزلينجتون".

وتابع: "تشكل هذه المبادرة جزءا من استجابة أوسع لمواجهة كوفيد-19 عبر مشاركة آرسنال في نقل عمال هيئة الصحة الوطنية".

وأعلن ناديا مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز تقديم حزمة من المساعدات أمس الخميس لدعم هيئة الصحة الوطنية في مكافحة الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص في البلاد حتى الآن.
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