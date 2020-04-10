بعد ظهورها بالحجاب مجددًا.. حلا شيحة مطلوبة على جوجل

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين "العدل جروب" للمنتج جمال العدل و"الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز.



