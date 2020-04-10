نجم ليفربول السابق: رحيلي عن الريدز أفضل قرار في حياتي

يرى لويس ألبيرتو لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، أن القرار الأفضل في مسيرته هو الرحيل عن ليفربول، بعد أن قضى 3 سنوات في أنفيلد رود.





لويس ألبيرتو رحل عن ليفربول في 2016 متجهًا إلى لاتسيو، ومنذ ذلك الحين يقدم مستويات ممتازة مع البيانكوتشيلستي الإيطالي.





ألبيرتو تحدث مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "لم أكن ناضجًا بما يكفي، لم أحصل على وقت للعب كما أردت في ليفربول".





وأضاف: "بدأت بشكل جيد مع مالاجا، وكنت أستمتع بكرة القدم في ديبورتيفو، ولكن في ليفربول، لم أشعر أبدًا أنني أمارس كرة قدم بطريقتي".





واختتم: "قراري بالرحيل عن ليفربول كان الأفضل في حياتي، لاتسيو نادي رائع، لقد خطوت خطوة كبيرة إلى هناك".



