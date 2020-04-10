بـ 13.6 مليار جنيه.. تنفيذ 137 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 13.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1465 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية.





يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1043 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 32.47 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.53 % خلال الأسبوع.





واستحوذت الأسهم على 32.47 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 67.53 % خلال الأسبوع.









سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.4 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.2 %و العرب على 6.9 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 663.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 122.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.









و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26.4 %و سجل العرب 8.8 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4253 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1297 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



