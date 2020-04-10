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رياضة

قرار عاجل من ليستر سيتي بشأن رواتب موظفيه

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تأكيده دفع رواتب موظفيه وعماله بشكل طبيعي، رغم الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

وكانت بعض الأندية الإنجليزية قد قررت إحالة موظفيها لنظام البطالة المؤقتة، والذي يقضي بدفع 20 % فقط من رواتبهم، على أن تدفع الحكومة باقي المرتب مع منحهم إجازة من العمل.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا أكد فيه أنه ملتزم بدفع كامل رواتب موظفيه وعماله وعدم نيته إحالتهم لقانون البطالة المؤقتة ، مشددًا أنه يقف بجانب موظفيه في تلك الأزمة الصعبة.

وكان نادي ليفربول قد قرر إحالة موظفيه لقانون البطالة المؤقتة، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب الانتقادات التي تعرض لها من الوسط الرياضي في إنجلترا.
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