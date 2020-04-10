الحجار وأليس فى بلاد العجائب ضمن فعاليات الثقافة بين ايديك

حفل للنجم على الحجار تبثه وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء الأحد 12 أبريل يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها.





يسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى أليس فى بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.



