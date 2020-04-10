AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحجار وأليس فى بلاد العجائب ضمن فعاليات الثقافة بين ايديك

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:29 م
على الحجار
على الحجار
Advertisements
محمد نحلة
حفل للنجم على الحجار تبثه وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء الأحد 12 أبريل يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها.

يسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى أليس فى بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للأطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الأحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم.

عرض اليس فى بلاد العجائب من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة  مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور وحور الشاذلي ، أشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، اضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، اقنعة الدكتور محمد سعد ، مخرج منفذ إيهاب علوان  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل «المتفائل» لسامح حسين بسبب الحماية المدنية

تسلية للأطفال والكبار لمواجهة الكورونا.. أليس فى بلاد العجائب وبلد السلطان على قناة وزارة الثقافة

اليوم.. الثقافة تبث عرض أليس في بلاد العجائب على يوتيوب

مدحت صالح وضحكة مصر على قناة الثقافة

ترشيحاتنا

بعد حالة الوفاة.. أنغام مطلوبة على جوجل

تحذير عاجل من النيابة العامة السعودية| تفاصيل

الرأي الطبي في صيام رمضان أثناء أزمة كورونا

عمرو السومة: أريد الانتقال لهذا النادي

مشهد مُبكٍ.. طبيب ينشر آخر مكالمة لأبيه قبل وفاته بفيروس كورونا

السعودية تحذر هذه الفئة بعقوبات قاسية .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على الموتوسيكل .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا