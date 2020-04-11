المجتمعات العمرانية تشدد على شركات المقاولات باتباع إجراءات السلامة وحماية العمال

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، إنه تم التشديد على شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المتنوعة بالمدن الجديدة بالالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة وحماية العاملين.





وأوضح عمارة، أن من بين الإجراؤات الواجب اتباعها توفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات وخلافه، وكذا توفير جهاز قياس الحرارة بكل موقع عمل، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين، وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين بالموقع ، وتطهير وتعقيم جميع وسائل المواصلات المستخدمة في نقل العمالة، وعدم السماح بأي تجمعات للعمالة بالموقع، مؤكدًا أن الشركات تتحمل المسئولية الكاملة لتنفيذ تلك الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وعلى أجهزة المدن الجديدة مراجعة تلك الشركات.



وأهاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجميع الشركات العاملة في نطاق المدن الجديدة، بالالتزام التام والكامل بالإجراءات والاحتياطات لضمان سلامة وصحة العاملين.

