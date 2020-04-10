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أخبار العالم

بريطانيا تسجل نحو ألف حالة وفاة اليوم بـ فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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أعلنت السلطان البريطانية وفاة 980 شخصا بسبب فيروس كورونا في البلاد ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى نحو 9 آلاف حالة وفاة، مما سجلت بريطانيا نحو 5700 حالة إصابة اليوم.

بينما سجلت إيطاليا اليوم 570 حالة وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 18 الف و 849 حالة وفاة.

تخطت الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 17 ألف وفاة بـ كورونا، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية  1878 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كوورنا حول العالم أكتر من  1.5 مليون شخص.

وفي مقدمة الدول الموبوءة بالمرض، تأتي إيطاليا وبريطانيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات 12٪، فيما ارتفعت نسبة الوفيات في العالم بين المصابين من 5٪ إلى 6٪. 

وعرضت فضائية الحدث لقطات رصدت دفن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية والذين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا .

ولجأت السلطات الأمريكية فى ولاية نيويورك لحفر مقابر جماعية داخل جزيرة هارت أمام شواطئ الولاية لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد. 
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