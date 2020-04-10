حفل على الحجار وأليس فى بلاد العجائب هدية وزارة الثقافة للجمهور مجانا

تبث وزارة الثقافة حفل للنجم على الحجار عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء الاحد 12 ابريل.





يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها .





يسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى اليس فى بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للاطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الاحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم .