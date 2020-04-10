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ثقافة

حفل على الحجار وأليس فى بلاد العجائب هدية وزارة الثقافة للجمهور مجانا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
 تبث وزارة الثقافة حفل للنجم على الحجار عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك وذلك فى التاسعة مساء الاحد 12 ابريل. 

يتغنى خلاله بمجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه ، يا طالع الشجرة ، ما تمنعوش الصادقين ، هنا القاهرة ، المال والبنون ، من غير ما تتكلمى ، مسألة مبدأ ، على قد ما حبينا ، عارفه ، بوابة الحلوانى ، حرمًا يا سيدى وغيرها .

يسبقه فى السادسة مساء العرض المسرحى اليس فى بلاد العجائب والذى يوجه رسالة للاطفال تحثهم على ضرورة السعى لتحقيق الاحلام من خلال معالجة درامية استعراضية للقصة العالمية الشهيرة التى تحمل نفس الاسم .
عرض اليس فى بلاد العجائب من إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان وليد طه وبطولة  مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور وحور الشاذلي ، أشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، اضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، اقنعة الدكتور محمد سعد ، مخرج منفذ إيهاب علوان  .
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