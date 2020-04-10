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اقتصاد

ارتفاع الناتج الصناعي في فرنسا رغم كورونا .. تفاصيل

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:53 م
مصنع - صورة أرشيفية
مصنع - صورة أرشيفية
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وكالات
كشفت بيانات في فرنسا ارتفاع الناتج الصناعي في البلاد خلال شهر فبراير الماضي بشكل غير متوقع، على الرغم مما تشهده فرنسا من أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي "إينسي" في هذا الشأن أن الناتج الصناعي الفرنسي ارتفع في فبراير بنسبة شهرية بلغت 0.9% مقابل ارتفاع نسبته 1.1% في شهر يناير الماضي.

يأتي ذلك في ظل انتعاش صناعات الفحم وتكرير البترول بنسبة 4.9% في حين ارتفع ناتج صناعات النقل بنسبة 2 بالمائة غير أن ناتج صناعات المعدات والأجهزة انخفض بنسبة 0.5%، كانت التوقعات السابقة قد قدرت أن يرتفع الناتج الصناعي الفرنسي في فبراير بنسبة 0.1 بالمائة فقط.
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