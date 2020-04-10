بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر

بدأت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.





وتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعمال توزيع الملابس والمهمات على العاملين بالقطاع والتي تشمل 2 زي كامل بالـ"كاب" و2 قفاز جلد محبب و1 نظارة وقائية و1 أحذية "كزلك" لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير.



