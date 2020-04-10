AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:42 م
توزيع ملابس على عمال
توزيع ملابس على عمال النظافة
Advertisements
شمس يونس
بدأت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في توزيع ملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى المراكز والمدن التابعة للمحافظة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي وحرصا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

وتابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أعمال توزيع الملابس والمهمات على العاملين بالقطاع والتي تشمل 2 زي كامل بالـ"كاب" و2 قفاز جلد محبب و1 نظارة وقائية و1 أحذية "كزلك" لكل عامل، بالإضافة إلى مواد التطهير. 

وأكد أهمية تلك الفئة التي تحظى بكل الاحترام والتقدير، وتعمل على مدار اليوم لإظهار المحافظة في أحسن مظهر.
بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر
بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر
بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر
بسبب كورونا.. توزيع ملابس جديدة على عمال نظافة الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ ملابس جريئة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في أحدث ظهور

عمليات تطهير وتعقيم واسعة داخل المطارات المصرية وطائرات مصر للطيران.. شاهد

قرار احترازى ووقائي.. غلق مدرسة دولية بالزمالك وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها بسبب كورونا

عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور

شاهد.. بدء الحجر الصحي على العاملين بالمنشآت السياحية وتعقيم الفنادق بالأقصر

ماذا حدث بالأقصر ليلا.. دوريات شرطة وتعقيم الشوارع أبرزها.. صور

ترشيحاتنا

إثيوبيا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا واعلان حالة الطوارئ

الأوقاف تحسم الجدل بشأن صلاة التراويح في رمضان

أخبار الرياضة.. 5 لاعبين خارج الأهلي بأمر فايلر.. والجبلاية تتمسك باستكمال الدوري

موعد رومانسي ينتهي بكارثة.. شابة تلقى مصرعها بسبب موبايل

50 إصابة بفيروس كورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديجول بفرنسا

بعد حالة الوفاة.. أنغام مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر القصير.. منة فضالي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

على الموتوسيكل .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية

رضيعة عمرها شهرين.. تفاصيل تعافي أصغر مصابة بفيروس كورونا في إيطاليا